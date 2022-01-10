Yas ve elemin eksik olmadığı Çukurova'dan ayrılık haberi geldi! Gaffur'a iki acı birden tattıracak. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha gelecek. Çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi önemli isimleri barındıran dizide neler olacağı akıllarda yerini almaya başladı.

İKİ AYRILIK DAHA!

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.