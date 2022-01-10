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    • Magazin
    • 10.01.2022 12:48
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    • 10.01.2022 12:48
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    Masterchef Burcu Önal gerçek şampiyon! Başına talih kuşu kondu kuşun adı da Mehmet Şef! 'Burak Özçivit' vakası sonrası Burcu...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e son olarak veda eden isim, yarışmanın en iddialılarından olan Burcu Önal oldu. Asya mutfağına olan tutkusuyla bilinen, yarışmada sık sık polemiklere giren Burcu Önal, yarışmaya ağlaya ağlaya veda etti. Burcu Önal'ın duygusal vedası sonrası herkes Burcu'nun ne yapacağını merak ederken, onun başına talih kuşu kondu. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Burcu Önal elense de asıl şampiyon o oldu. İşte haberin detayları...

    Masterchef Burcu Önal gerçek şampiyon!

    Masterchef Burcu Önal gerçek şampiyon! Başına talih kuşu kondu kuşun adı da Mehmet Şef! 'Burak Özçivit' vakası sonrası Burcu... Masterchef Türkiye 2021 sezonunun en büyük şampiyonluk adaylarından biri de Burcu Önal'dı. Yarışmaya daha önce 2 kere katılan Burcu Önal, bu sezon ana kadroya girerek şeytanın bacağını kırmıştı. Ancak Burcu'nun şampiyonluk yolu hüsranla sonuçlandı. Ya da biz öyle sanıyoruz. Çünkü Burcu Önal'ın başına talih kuşu kondu. İşte detaylar..

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef'te sevilerek takip edilen yarışmaların arasında bulunuyordu. Yarışmaya 6. Olarak veda eden Burcu Önal ise hayranlarını derinden üzmüştü.

    Burcu Önal'ın vedası gündemi sarsarken; Mehmet Şefi de bu ayrılık çok etkilemişti.

        Masterchef Burcu, yarışmaya veda ederken; "Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yenim etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum" sözlerini dile getirmişti.

        Yarışmadan sonra ise Mehmet Şefle, Burcu Önal'ın çalışacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Nitekim o iddialara doğru çıktı.

        Sosyal medya hesabını aktif kullanan Burcu Önal, geçtiğimiz günlerde Mehmet Şefin restoranı olan MYK restoranda çalışmalar yapacağını duyurmuştu. "Masterchef'in unutulmaz yarışmacısı olan Burcu Önal" olarak adlandırılan bir video paylaşan Burcu Önal, MYK restoranda çalışmalarını paylaştı. Sosyal medya hesabından Asya yemeklerini MYK restoranda yapan başarılı yarışmacı, MYK Restoran çalışanlarına ise workshop verdi.

            Asya yemeklerinde başarısını kanıtlamış olan Burcu Önal, "Aşkla yapılınca başarı kaçınılmaz" yorumunda bulunarak; kendi tabağını da paylaştı. Mehmet Şefle anlaşma yaptığını gösteren isim ise dengeleri resmen değiştirdi. Birçok kişi ise "Hak ettiği yerde!", "Mehmet Şefe helal olsun" yorumlarını yaparak düşüncelerini dile getirdi.

            Burcu Önal'ın, Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıkmıştı bir süre önce.

            Ayrıca Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetilmişti. Burcu Önal ile eşinin aşk dolu pozlarına bazı sosyal medya kullancıları 'Burak Özçivit ile evlendiğini bilmiyordum', 'Bu kadar benzerliğe de pes doğrusu' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

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            Haberler Magazin Masterchef Burcu Önal gerçek şampiyon! Başına talih kuşu kondu kuşun adı da Mehmet Şef! 'Burak Özçivit' vakası sonrası Burcu...
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