Bam teline dokunuyor! Yargı 16. bölüm fragmanı: Ceylin büyük bir dillemmanın kıyısına düşecek!

Ilgaz'ın Ceylin için vazifesinden istifa ettiği Yargı'nın son bölümünde bütün delillerin onu göstermesi şok etkisi yarattı. Ceylin'in cezaevine girdiği 15. bölümde eezaevi aracının arızalanması üzerine Pars savcı, adliye nezarethanesine götürülmesini emretti. Alınan bu karara Ilgaz çok sinirlense ne yapacağını bilemedi ve çareyi Ceylin'i kendi odasına götürmekte buldu. Ilgaz, babası Metin ile Ceylin hakkında duygusal bir konuşma yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından Yargı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara gelse de yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

CEYLİN CEZAEVİNDE!

Ilgaz, cezaevine gidecek olan Ceylin'e sevdiğini söyleyerek güç veriyor. Ceylin, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitmektedir. Cezaevi aracının arızalanması üzerine Pars savcı, adliye nezarethanesine götürülmesini emreder.