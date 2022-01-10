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    • Magazin
    • 10.01.2022 08:33
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    • 10.01.2022 08:33
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    Bam teline dokunuyor! Yargı 16. bölüm fragmanı: Ceylin büyük bir dillemmanın kıyısına düşecek!

    Ilgaz'ın Ceylin'in yaşadıklarından dolayı üzülmesini istemediği Yargı dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan katlanırken Ceylin'in cezaevinden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Ilgaz, cezaevine gidecek olan Ceylin'e sevdiğini söyleyerek güç vermeye çalıştı. Metin, Ceylin'in cezaevine götürüldüğünü duyunca oğlu Ilgaz'ın odasına geldi. Oğlunun durumu kendisini çok üzer ve ona deliller ışığında Ceylin'in katil olma ihtimalini hatırlattı. Öte yandan Ilgaz, Ceylin için mesleğinden istifa etti. Şimdi izleyiciler heyecanla Yargı 16. bölüm fragmanına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Yargı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ilgaz'ın Ceylin için vazifesinden istifa ettiği Yargı'nın son bölümünde bütün delillerin onu göstermesi şok etkisi yarattı. Ceylin'in cezaevine girdiği 15. bölümde eezaevi aracının arızalanması üzerine Pars savcı, adliye nezarethanesine götürülmesini emretti. Alınan bu karara Ilgaz çok sinirlense ne yapacağını bilemedi ve çareyi Ceylin'i kendi odasına götürmekte buldu. Ilgaz, babası Metin ile Ceylin hakkında duygusal bir konuşma yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından Yargı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara gelse de yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

    CEYLİN CEZAEVİNDE!

    Ilgaz, cezaevine gidecek olan Ceylin'e sevdiğini söyleyerek güç veriyor. Ceylin, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitmektedir. Cezaevi aracının arızalanması üzerine Pars savcı, adliye nezarethanesine götürülmesini emreder.

    Ilgaz, bu karara çok sinirlenir ve Ceylin'i kendi odasına götürür. Ceylin şoktadır ve ağlamaktadır. Onu bu durumu Ilgaz'ın yüreğini parçalar. Sözleriyle destek olan Ilgaz, Ceylin'e onu sevdiğini söyler. Ceylin bir an şoktan çıkar ve Ilgaz'a sarılır.

    Ilgaz, babası Metin ile Ceylin hakkında duygusal bir konuşma yapıyor. Metin, Ceylin'in cezaevine götürüldüğünü duyunca oğlu Ilgaz'ın odasına gelir. Oğlunun durumu kendisini çok üzer ve ona deliller ışığında Ceylin'in katil olma ihtimalini hatırlatır. Ilgaz ise, babasını saygıyla dinler. Sonrasında katil de olsa yanında olacağını kesin bir dille babasına söyler.

        ILGAZ, CEYLİN'İ CEZAEVİNDE ZİYARET EDER

        Ilgaz, Ceylin'i cezaevinde ziyaret eder. Onun perişan halini görünce çok kötü olur. Peşinden birlikte koştukları olaylardaki güçlü Ceylin yoktur karşısında.

        Ceylin ise, düştüğü durumdan dolayı utanç içindedir. Hala o akşama dair net bir şey hatırlamıyordur. Ilgaz, onu cesaretlendirerek gücünü toplamasını ister. Ceylin, onun bu konuşmasını dalgınlıkla izler ve ağlayarak koğuşuna geri döner. Ilgaz, arkasından yüreği parçalanmış bir şekilde bakakalır.

        ILGAZ, CEYLİN İÇİN MESLEĞİNDEN İSTİFA EDİYOR

        Ilgaz, Pars'ın her taraftan kendisini sıkıştırması üzerine son çareyi istifa etmekte buluyor. Pars, Ceylin'in dosyasına gizlilik kararı koyduktan sonra Ilgaz haber alamamanın sıkıntısını çekmeye başlıyor. Babası Metin'in de, kendisine haber uçuran Eren'i görevden almasıyla tamamen köşeye sıkışıyor. Mesleğiyle tehdit edilmesi de bardağı taşıran son damla oluyor. Odasına girerek istifa mektubunu yazıyor.
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        KAD-SİS
        Haberler Magazin Bam teline dokunuyor! Yargı 16. bölüm fragmanı: Ceylin büyük bir dillemmanın kıyısına düşecek!
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