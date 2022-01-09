Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü! Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat'ın başrol oynadığı Söz dizisi yeniden başladı sevenlerine müjde

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un birlikte kaleme aldığı Söz dizisi hakkında güzel haber geldi. Tims Productions imzalı dizi ilk kez Nisan 2017'de başlamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla her hafta ilgi ile izlenen dizi 3 sezon sonra Mayıs 2019'da 84. bölümüyle final yapmıştı. Söz dizisi yeniden başladı.
SÖZ DİZİSİ YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR!
Son yılların en beğenilen Türk dizilerinden Söz yeniden başlıyor. Bir özel kuvvetler birliğinin başına gelenlerin anlatıldığı dizi Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının desteği ile çekilmişti.
Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda yaşanan terör olaylarının ele alındığı sevilen dizi Türkiye'nin en büyük prodüksiyona sahip asker yapımı dizisidir. Hayranları gelen güzel haberi duyunca havalara uçtu.
Diziyi yeniden izlemek isteyenler ya da hiç izlememiş olanlar ilk defa izleme fırsatı bulacak.
HAFTA İÇİ HER GÜN....
Söz dizisi, artık hafta içi her gün saat 16.00'da tekrar bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak.
SÖZ DİZİSİNİN KONUSU
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.