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    • Magazin
    • 09.01.2022 20:24
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    • 09.01.2022 20:24
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    Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü! Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat'ın başrol oynadığı Söz dizisi yeniden başladı sevenlerine müjde

    Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü! 2017 yılında başlayan ve Tolga Sarıtaş, Burak Sevinç, Meriç Aral, Aytaç Şaşmaz, Deniz Baysal, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Söz dizisi yeniden başladı. Dizisinin izleyicileri için sevindiren açıklama geldi. Tam 2 yıl boyunca toplamda 84 bölümü çekilen Söz dizisinin yeniden ekranlarda yer edinmeye başladı. İşte detaylar...

    Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü!

    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un birlikte kaleme aldığı Söz dizisi hakkında güzel haber geldi. Tims Productions imzalı dizi ilk kez Nisan 2017'de başlamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla her hafta ilgi ile izlenen dizi 3 sezon sonra Mayıs 2019'da 84. bölümüyle final yapmıştı. Söz dizisi yeniden başladı.

    SÖZ DİZİSİ YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR!

    Son yılların en beğenilen Türk dizilerinden Söz yeniden başlıyor. Bir özel kuvvetler birliğinin başına gelenlerin anlatıldığı dizi Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının desteği ile çekilmişti.

    Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda yaşanan terör olaylarının ele alındığı sevilen dizi Türkiye'nin en büyük prodüksiyona sahip asker yapımı dizisidir. Hayranları gelen güzel haberi duyunca havalara uçtu.

    Diziyi yeniden izlemek isteyenler ya da hiç izlememiş olanlar ilk defa izleme fırsatı bulacak.

    HAFTA İÇİ HER GÜN....

    Söz dizisi, artık hafta içi her gün saat 16.00'da tekrar bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak.

    SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

    Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

        "Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir" diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

        Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

        OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

        Mücahit Serdengeçti/Keşanlı (Görkem Sevindik)

        Keşanlı, dizinin meşhur karakterlerinden biri. Timde lakaplarıyla anılan karakterlerden biri olan Mücahit, Üstçavuş rütbesinde. Timin en deli dolu karakterlerinden biri. Operasyonlarda en önde olmaktan çekinmeyen Keşanlı, dizinin aksiyon sahnelerinde de önemli bir rol kazanıyor.

        Söz Keşanlı karakteri, Görkem Sevindik'in daha geniş kitlelere hitap etmesini sağladı. Başarılı oyuncu kariyerine sinemada ve televizyonda çeşitli yapımlarla devam ediyor.

        Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

        Hastane zinciri olan zengin bir ailenin güzel kızı olan Bahar, bir doktor. Zenginliğin içine doğmasına rağmen mütevazı olan ve herkese yardım eli uzatan Doktor Bahar'ın asıl hikayesi İstanbul'dan uzaklaşmasıyla başlıyor. Bahar'ın yaşadıkları onu bambaşka birine dönüştürüyor.

        İçsel yolculuğu ile izleyicilere ilham veren Söz Bahar karakterini bu dizi ile yıldızı parlayan Aybüke Pusat canlandırdı. Genç oyuncu Aybüke Pusat kariyerine Netflix için çekilen 50 Metrekare dizisi ile devam ediyor.

        Derya (Deniz Baysal)

        Derya karakteri Karabayır'a -timin görev yaptığı yere- atanan başarılı bir cumhuriyet savcısı. Üsteğmen Yavuz'un hayatında önemli bir yer edinecek olan Derya, Karabayır'a atandıktan sonra hayatını sorgulamaya başlayan ve değiştirmek için adım atan karakterlerden.

        Söz Derya karakteri Deniz Baysal'ın aranan oyuncular listesine girmesi için bir fırsat yarattı.

        Feyzullah/Çaylak (Aytaç Şaşmaz)

        Timin en genci olduğu için lakabı Çaylak olan Uzman Çavuş Feyzullah, istihkam alanındaki uzmanlığıyla ekibin önemli bir parçası.

        Söz Çaylak karakterindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan Aytaç Şaşmaz, bugünlerde Hekimoğlu dizisinde oynuyor.
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        Haberler Magazin Timin gözü kara askeri Keşanlı geri döndü! Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat'ın başrol oynadığı Söz dizisi yeniden başladı sevenlerine müjde
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