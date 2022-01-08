Sen kimin vezirisin diyesin hele! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: Ricat eder gibi yapıp kellesini alacak

"Sen kimin vezirisin diyesin hele!" sözlerinin dikkat çektiği Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor. Fenomen dizi Kuruluş Osman'da Gündüz ve Osman Bey'in arasında nifak tohumları ekildi. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de oyununa dahil etti. Ancak Osman Bey önce ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti, ardından Vezir Alemşah'ı dize getirdi. Yeni pazar yerini denetlemek isteyen Vezir Alemşah, kendi ayağı ile Osman Bey'in ayağına geldi. Osman Bey, kapıda muhafızlar beklerken vezirin boğazına kılıcını dayadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında gözler Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Kuruluş Osman 77. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.