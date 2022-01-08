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    • Magazin
    • 08.01.2022 21:33
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    • 08.01.2022 21:33
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    Rıza Baba tam 4 kurşun yedi seyircinin yüzü asık! Arka Sokaklar'da artık her şey allak bullak olacak

    Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ve Rıza Baba'nın vurulduğu yeni bölüm fragmanı seyircileri yıktı. 15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da pek çok ayrılığa şahit olduk. Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da Rıza Baba ayrılıyor iddiaları!

    Rıza Baba tam 4 kurşun yedi seyircinin yüzü asık! Arka Sokaklar'da artık her şey allak bullak olacak. 15 sezonluk macerasında pek ismi dahil eden Arka Sokaklar'da sezon başı kemik kadroda yer alan birçok isim vedasıyla dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım izleyicileri şok etti. Yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapıldı. Ayrıca yayınlanan 610. bölüm fragmanında Rıza Baba'nın vurulması şok etkisi yarattı. Bu paylaşım seyirciyi şok ederken altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" notu eklendi.

    PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

    15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.

    Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

    Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi.

        RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

        Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ve Rıza Baba'nın vurulduğu yeni bölüm fragmanı seyircileri yıktı. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

        ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI

        Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.

        Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

            ZAFER ERGİN'DEN AÇIKLAMA

            Zafer Ergin, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldüğü etkinlikte dizi hakkında önemli açıklamalar yaptı ve ayrılık iddialarıyla ilgili soruları cevapladı.

            Zafer Ergin çıkan ayrılık iddiaları hakkında "Yani diziyi yarıladık. Ömrümüz yettikçe devam edeceğiz .Bütün dizinin adına geldim. Çünkü onlar çalışıyorlar, biz kazanıyoruz." dedi.
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