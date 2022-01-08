Oyunumuz var a dostlar! Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı: Kalp yumuşatma operasyonunu başlatıyor!

İç ısıtan duygusal sahneleriyle bir bölümü daha arkasında bırakan Gönül Dağı'nda önemli yüzleşmeler yaşandı. Ramazan ve Asuman'ın barışması ve hemen ardından yaşanan gerilimler tatları kaçırsa da herkesin tüm ümidi bu olayların tatlıya bağlanması oldu. Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başladı ve bu olayı çözmek için harekete geçti. Öte yandan Gedelli'de tiyatro için heyecanlı bekleyiş başlarken oyunun günü yaklaştıkça ahali de bunun bekleyişi giderek arttı. Yine bir bölümü geride bırakan güzel sahnelerin ardından Gönül Dağı 47. bölüm fragmanına odaklanıldı.

GEÇ DE OLSA ÖĞRENDİ

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar.