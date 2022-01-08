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    • Magazin
    • 08.01.2022 23:07
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    • 08.01.2022 23:07
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    Kurtlar Vadisi, Deli Yürek'i özleyenlere müjde geldi! Yalnız Kurt dillere destan hikayesiyle geliyor

    Ekranlara yeni bir ses, yeni bir soluk geliyor. Osman Sınav imzası taşıyan Yalnız Kurt'un 3. tanıtımı geçen yılın son gününde atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. atv ekranlarında Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Dizinin yapımcısı Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi önemli işlere imza atan Osman Sınav. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken yeni katılacak isimler dikkatleri üzerine çekecek.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi, Deli Yürek’i özleyenlere müjde geldi! Yalnız Kurt dillere destan hikayesiyle geliyor

    Kurtlar Vadisi, Deli Yürek'i özleyenlere müjde geldi! Yalnız Kurt dillere destan hikayesiyle geliyor. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde geldi! atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler sürüyor.

    YAKIN TARİHE IŞIK TUTACAK

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

        Yalnız Kurt geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        YALNIZ KURT 3. TANITIMIYLA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

        Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımıyla ilgi topladı. 2021 yılının son gününde yayınlanan 3. tanıtım seyircide merak uyandırdı.

            Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
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