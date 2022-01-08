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    • Magazin
    • 08.01.2022 22:34
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    • 08.01.2022 22:38
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    Haindir bu Akça Hatun hain! Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca tüyecek

    Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanıyla sultanlar sultanı hasmının çevirdiği tüm tuzakları boşa çıkarıyor. 8. bölümüyle yine büyük heyecan yaratan Alparslan Büyük Selçuklu'da Bizans karargahına yapılan ani saldırı bölümün en çok heyecanlandıran sahnelerinden oldu. Alparslan ve yiğitleri büyük bir baskın vererek Bizans kuvvetlerini zor durumda bıraktı. Türklerin Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi Bizans tarafından büyük şoka neden olurken Kekavmenos ile yaşanacak yüzleşme herkesi şaşırttı. İzleyicilerin tüm merakıyla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanında "Haindir bu Akça Hatun hain!" sözleri şok ediyor.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Karaca'nın "Haindir bu Akça Hatun hain!" sözlerinin herkesi şok ettiği Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosu ve oyuncuları dikkat çekmeye devam eden Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde son hamlenin ardından nice fetihlerin kapısı açıldı. Bizans tarafı planan karargah saldırısının hemen akabininde büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Alparslan yaptığı hamleyle düşmanı şoklara uğrattı. Beraberindeki yiğitlerle birlikte taaruza geçen Selçukluların zafere ulaşıp ulaşmayacağı ise heyecanla takip edildi. Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi günü ekranlarda olacak.

    BEKLENMEDİK SALDIRI

    Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur.

    Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak?

    Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır.

        Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer.

        Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur. Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar.

        Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?
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        Haberler Magazin Haindir bu Akça Hatun hain! Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca tüyecek
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