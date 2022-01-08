Haindir bu Akça Hatun hain! Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca tüyecek

Karaca'nın "Haindir bu Akça Hatun hain!" sözlerinin herkesi şok ettiği Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosu ve oyuncuları dikkat çekmeye devam eden Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde son hamlenin ardından nice fetihlerin kapısı açıldı. Bizans tarafı planan karargah saldırısının hemen akabininde büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Alparslan yaptığı hamleyle düşmanı şoklara uğrattı. Beraberindeki yiğitlerle birlikte taaruza geçen Selçukluların zafere ulaşıp ulaşmayacağı ise heyecanla takip edildi. Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi günü ekranlarda olacak.

BEKLENMEDİK SALDIRI

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur.