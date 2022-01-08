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    • Magazin
    • 08.01.2022 18:34
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    • 08.01.2022 18:34
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    Gönül Dağı'nda Miss Turkey güzelinin ardından kadroya taze kan! Gelişiyle pabuçları dama atacak

    Yılbaşı nedeniyle ara veren Gönül Dağı yepyeni bölümüyle sevenlerini bu akşam ağırlıyor. Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları 48. bölümde diziye katılacak. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanmıştı. Dizi bu akşam 46. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başaracak.

    Gönül Dağı’ndan bomba transfer!

    Gönül Dağı'nda Miss Turkey güzelinin ardından kadroya taze kan! Gelişiyle pabuçları dama atacak. Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ekranlarda yer almamıştı. Oya İloğulları'nın 48. bölümde diziye katılacağı öğrenilirken bu hafta 46. bölümü yayınlanan dizide yine heyecan dolu sahneler yer aldı.

    GÖNÜL DAĞI'NA GENÇ YETENEK GELİYOR

    Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı.

    Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları 48. bölümde diziye katılacak.

    Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanmıştı. Dizi bu akşam 46. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başaracak.

        CEM KURTOĞLU DA KATILMIŞTI

        Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.

        BU SEZON KADROYA KATILAN YA DA KONUK OLAN OYUNCULAR

        Oya İloğulları
        İzzet Altınmeşe
        Buse Orcan
        Halil İbrahim Kalaycıoğlu
        Cemil Şahin

        Ufkum Kalaoğlu
        Burak Haktanır
        Serkan Kuru
        Sevilay Gültekin
        Cem Kurtoğlu
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