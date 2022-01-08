Çukurova'daki ani ölümü yürekleri tuzla buz etmişti! Apar topar dönüp yine zirveye tırmanacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde üç sezon boyunca Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in oynayacağı yeni dizi belli oldu. Bir yıllık süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu en sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 1 yıldan bu yana herhangi bir projede yer almamıştı.