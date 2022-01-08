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    • Magazin
    • 08.01.2022 19:56
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    • 08.01.2022 19:56
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    Çukurova'daki ani ölümü yürekleri tuzla buz etmişti! Apar topar dönüp yine zirveye tırmanacak

    atv'nin çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya geçen sezon veda eden ünlü oyuncu Vahide Perçin'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı belli oldu. Bilindiği üzere son olarak dizinin 70. bölümünde düşmanı Behice tarafından bıçaklanarak öldürülen Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Perçin yine Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım şirketi TİMS&B'nin yapımcılığını üstlendiği bir projede rol alacak. Ünlü oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken gelen kulis bilgilerine göre dizinin güçlü bir kadın hikayesini anlatacağı öğrenildi. İzleyiciler şimdi heyecanla bu yapımın yayınlanacağı tarihe odaklandı.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    Çukurova'daki ani ölümü yürekleri tuzla buz etmişti! Apar topar dönüp yine zirveye tırmanacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde üç sezon boyunca Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in oynayacağı yeni dizi belli oldu. Bir yıllık süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu en sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 1 yıldan bu yana herhangi bir projede yer almamıştı.

    HÜNKAR YAMAN EFSANESİ

    Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak.

        Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B'nin yeni projesiyle el sıkıştığı öğrenildi.

        VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

        Vahide Perçin 1 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı.

        Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü.

            Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.
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