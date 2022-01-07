Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için hamle yapıldı! EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak. atv ekranlarında 6 sezon boyunca ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle gönüllere taht kuran Yalçın Hafızoğlu'nun yer alacağı yeni proje duyuruldu. EDHO'dan sonra kendisine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı "Sen ve Ben" isimli televizyon filminde Melis Tüzüngüç ile başrolü paylaşacak. Süreç Film'in yapımcılığı üstlendiği filmin güçlü kadrosu da kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İŞTE YENİ PROJESİ...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı yeni proje belli oldu.