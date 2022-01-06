Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrol oynadığı Süslü Korkuluk'a Çukur'dan deprem gibi transfer! O yıldız oyuncu...

Süslü Korkuluk dizisinin çekimleri tamamlandı 1. fragman da yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un partneri merak konusuydu. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizinin başrol oyuncusu Alina Boz Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak isim oldu. İlk fragmanı ile büyük merak uyandıran dizide bir dönem Çukur'da boy gösteren oyuncu da yer alıyor. Güzel oyuncu Süslü Korkuluk dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapıyor.
OGM Pictures imzalı dizide, Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek isminAlina Boz olduğu fragman ile ortaya çıktı. Fragmanda diğer oyuncuların da yüzleri tek tek gözüktü. Merakla beklenen diziye bomba bir transferin daha gerçekleştiği öğrenildi.
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisinin fragmanı çok konuşuldu.
ÇUKUR'UN YILDIZI FIRTINA GİBİ ESMEYE GELİYOR!
Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Deren karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Beste Kanar'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu öne sürüldü.
Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.
Beste Kanari daha önce Çukur, Hanım Köylü ve Meryem dizilerinde rol almıştı.