Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrol oynadığı Süslü Korkuluk'a Çukur'dan deprem gibi transfer! O yıldız oyuncu...

Süslü Korkuluk dizisinin çekimleri tamamlandı 1. fragman da yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un partneri merak konusuydu. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizinin başrol oyuncusu Alina Boz Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak isim oldu. İlk fragmanı ile büyük merak uyandıran dizide bir dönem Çukur'da boy gösteren oyuncu da yer alıyor. Güzel oyuncu Süslü Korkuluk dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapıyor.