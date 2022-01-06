Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi! Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak

14 bölümlük serüveniyle Kanal D'nin çok sevilen yapımları içinde yer alan ve kısa sürede milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki önemli haber geldi. Gelişmelerden ikisi de mutlu edecek ve kuşkusuz son derece heyecanlandıracak. Geçen ay dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının net bir dille yalanlanması herkesi sevindirmişti. Fakat iki haftadır yayınlanması beklenilen 15. bölümün iptal edilmesi seyircileri üzse de bu hafta ekranlarda olacağının duyurulması herkesi mutlu etti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Pınar Deniz'in yeni test sonucunun negatif çıkması hayranlarını sevindiren gelişmelerden oldu.
PINAR DENİZ'DEN DE GÜZEL HABER GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Pınar Deniz'den sevindiren haber geldi. Testinin negatif çıktığını açıklayan Deniz, "Gayet iyiyim. Soran merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Yargı dizisiyle ilgili Aralık ayı sonunda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 pazar günleri yayınlanmamıştı.
Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.