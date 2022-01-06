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    • Magazin
    • 06.01.2022 12:52
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    • 06.01.2022 12:52
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    Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi! Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak

    Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi! Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak. Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in geçen ay diziden ayrılacağına dair iddialar son zamanlarda dillendirilse de bu söylentilerin hepsini reddetmişti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Öte yandan dizi iki hafta ekranlarda yerini alamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada son test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Öte yandan Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı yapım şirketi tarafından açıklandı.

    takvim.com.tr
    Pınar Deniz’den müjdeli haber var!

    14 bölümlük serüveniyle Kanal D'nin çok sevilen yapımları içinde yer alan ve kısa sürede milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki önemli haber geldi. Gelişmelerden ikisi de mutlu edecek ve kuşkusuz son derece heyecanlandıracak. Geçen ay dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının net bir dille yalanlanması herkesi sevindirmişti. Fakat iki haftadır yayınlanması beklenilen 15. bölümün iptal edilmesi seyircileri üzse de bu hafta ekranlarda olacağının duyurulması herkesi mutlu etti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Pınar Deniz'in yeni test sonucunun negatif çıkması hayranlarını sevindiren gelişmelerden oldu.

    PINAR DENİZ'DEN DE GÜZEL HABER GELDİ

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Pınar Deniz'den sevindiren haber geldi. Testinin negatif çıktığını açıklayan Deniz, "Gayet iyiyim. Soran merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    Yargı dizisiyle ilgili Aralık ayı sonunda flaş bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 pazar günleri yayınlanmamıştı.

    Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

        BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

        Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Deniz, koronavirüse yakalandığını "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef.

        Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle... Sevgiler..." sözleriyle duyurmuştu.

        Bu gelişme sonrası dizinin 26 Aralık ve 2 Ocak'ta yayınlanacak bölümleri de yayından kaldırılmıştı. Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı Kanal D tarafından açıklandı.

            Ayrıca geçtiğimiz haftalarda dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağına dair iddialar son günlerde dillendirilse de ünlü oyuncu bu söylentilerin hepsini reddetmişti.
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