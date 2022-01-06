Apar topar yayından kaldırılmıştı nihayet seyircisine müjde geldi! Yargı'nın dönüşü muhteşem olacak

14 bölümlük serüveniyle Kanal D'nin çok sevilen yapımları içinde yer alan ve kısa sürede milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki önemli haber geldi. Gelişmelerden ikisi de mutlu edecek ve kuşkusuz son derece heyecanlandıracak. Geçen ay dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının net bir dille yalanlanması herkesi sevindirmişti. Fakat iki haftadır yayınlanması beklenilen 15. bölümün iptal edilmesi seyircileri üzse de bu hafta ekranlarda olacağının duyurulması herkesi mutlu etti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Pınar Deniz'in yeni test sonucunun negatif çıkması hayranlarını sevindiren gelişmelerden oldu.

PINAR DENİZ'DEN DE GÜZEL HABER GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Pınar Deniz'den sevindiren haber geldi. Testinin negatif çıktığını açıklayan Deniz, "Gayet iyiyim. Soran merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.