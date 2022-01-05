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    • Magazin
    • 05.01.2022 14:00
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    • 05.01.2022 14:00
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    Bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'dan seyircisine müjde var! Yeni karakterle dönüyor

    Yeni yıl nedeniyle bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'nun 9. bölüm 1. fragmanı yayınlanırken tanıtımda "10 Ocak Pazartesi saat 20.00'de yayınlanacak" bilgisi paylaşıldı. Öte yandan yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı. Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı. Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm tarihi belli oldu!

    Bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'dan seyircisine müjde var! Yeni karakterle dönüyor. Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusunu transfer etti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2 sezon boyunca canlandırdığı Haşim Ağa karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şahin Çelik'in yeni projesi belli oldu. Uzun zamandır kendisine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen ünlü oyuncu Şahin Çelik, TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde oynamaya başladı. Batur Bey karakterini canlandırmaya başlayan Şahin Çelik dizideki performansıyla da kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekecek. Alparslan Büyük Selçuklu 10 Ocak Pazartesi günü 9. bölümüyle yine izleyenleriyle buluşacak.

    YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

    TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.

    Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı.

    Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı.

        Yeni yıl nedeniyle bir hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'nun 9. bölüm 1. fragmanı yayınlanırken tanıtımda "10 Ocak Pazartesi saat 20.00'de bilgisi paylaşıldı.

        Yayınlanan 9. bölüm fragmanı dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağına odaklandı.

        ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

        Şahin Çelik, 1959 yılında dünyaya gözlerini açtı. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

            Birçok tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca sinema, televizyon ve seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

            BATUR BEY KİMDİR?

            Alparslan Büyük Selçuklu'daki Batur Bey'in kim olduğu merak ediliyor. Vaspurakan yakınlarındaki Batur Obası'nın beyidir. Şahin Çelik canlandırıyor.
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