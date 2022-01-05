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    • Magazin
    • 05.01.2022 16:35
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    • 05.01.2022 17:28
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    01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı: Okkanın altına Yıldırım gidecek

    Geçtiğimiz hafta yeni yıl dolayısıyla diğer diziler gibi ara veren Teşkilat dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor. Seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda "Beklediğim an geldi, başlayalım." sözleriyle ekibin operasyona çıktığı anda Yıldırım'ın mekana gelip "Şimdi top bende" sözlerini sarf etmesi heyecanı perçinledi. Ekibin uzun zaman sonra ilk kez birlikte operasyona çıkması yeni bölüm için beklentiyi artırırken son anda Serdar'ın sırtına dayanan silah herkesi şok etti. Teşkilat heyecan dolu sahnelerin yer aldığı 29. bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü yine ekranlarda yerini alacak.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanında okkanın altına Yıldırım gidecek. Geçtiğimiz hafta pazar günü yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Teşkilat dizisinin yeni bölümünden iki fragman geldi. Bir süredir Yıldırım'ın peşinde olan ekip uzun bir zamanın ardından ilk kez bir arada operasyona çıkıyor. Zehra, bir mekanda Yıldırım'ı yakalamak için beklerken Yıldırım'ın mekana girerken "Şimdi top bende." demesi heyecan yaratan anlardan oluyor. Ayrıca fragmanın son anlarında Serdar Kılıçaslan'ın ensesine bir silah dayanması şok etkisi yarattı. Yeni bölümde heyecan yine doruklara çıkacak.

    EKİPTE DENGELER DEĞİŞİYOR

    Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

    Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

    Diğer yandan Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

        Havaalanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşer. Ekip bu baskını bertaraf etmek için dört koldan çalışmalara başlar.

        İçeride olan Serdar, hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken büyük bir tehlikenin geldiğinden habersizdir.

        Saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratır. Bu saldırı gerçekten bir terör saldırısı mıdır?

            Yıldırım'ın planıyla beraber devreye giren maskelilerin yeni oyunları tahmin edilenden çok daha büyüktür.

            Nemesis için düğmeye basılmıştır. Serdar'ı ve tüm ekibi artık daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ve bu yolculuk geçmişin de kapılarını açacaktır.
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            Haberler Magazin 01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı: Okkanın altına Yıldırım gidecek
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