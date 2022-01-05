01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanı: Okkanın altına Yıldırım gidecek

01, 02, 03 için asıl hedefi saptırıyor! Teşkilat 29. bölüm 2. fragmanında okkanın altına Yıldırım gidecek. Geçtiğimiz hafta pazar günü yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Teşkilat dizisinin yeni bölümünden iki fragman geldi. Bir süredir Yıldırım'ın peşinde olan ekip uzun bir zamanın ardından ilk kez bir arada operasyona çıkıyor. Zehra, bir mekanda Yıldırım'ı yakalamak için beklerken Yıldırım'ın mekana girerken "Şimdi top bende." demesi heyecan yaratan anlardan oluyor. Ayrıca fragmanın son anlarında Serdar Kılıçaslan'ın ensesine bir silah dayanması şok etkisi yarattı. Yeni bölümde heyecan yine doruklara çıkacak.

EKİPTE DENGELER DEĞİŞİYOR

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.