Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri

Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri halen akıllara geliyor. 15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor.

İSTEMİ BETİL - LAZ ZİYA

Laz Ziya, Vadi'nin ağır toplarından birisiydi. En az Karahanlı kadar etkiliydi Konsey'de. İstemi Betil'i de 2011 yılında, kalp krizinden kaybettik.