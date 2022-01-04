Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri

Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri halen akıllara geliyor. 15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor.
İSTEMİ BETİL - LAZ ZİYA
Laz Ziya, Vadi'nin ağır toplarından birisiydi. En az Karahanlı kadar etkiliydi Konsey'de. İstemi Betil'i de 2011 yılında, kalp krizinden kaybettik.
NİHAT NİKEREL - SEYFO DAYI
Kurtlar Vadisi'nin sempatik dayısıydı Seyfo Dayı. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Nihat Nikerel 2009 yılında kalp krizi sonrası hayata veda etmişti. Erken ölümü sevenlerini üzmüştü. Maden suyunun en büyük tüketicisi kendisiydi.
HALDUN BOYSAN - TOMBALACI MEHMET
Ani bir ölüm oldu Haldun Boysan'ın vefatı. 2020'de dizi için gittiği Nevşehir'de ani bir kalp krizi sonrası hayata veda etti. Bizlere de Tombalacı Mehmet ve onlarca karakter miras kaldı.