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    • Magazin
    • 04.01.2022 11:42
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    • 04.01.2022 11:42
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    Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri

    Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş olan Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki pek çok değerli ismi kadrosunda ağırladı. Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok isim karakter kalplere mührünü vurdu. 13 yıl boyunca macerasını sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio, Muro ve Kurtlar Vadisi Vatan filmleri gişe rekorları kırdı. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri

    takvim.com.tr
    İşte Kurtlar Vadisi’nin aramızdan ayrılan isimleri!

    Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri halen akıllara geliyor. 15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor.

    İSTEMİ BETİL - LAZ ZİYA

    Laz Ziya, Vadi'nin ağır toplarından birisiydi. En az Karahanlı kadar etkiliydi Konsey'de. İstemi Betil'i de 2011 yılında, kalp krizinden kaybettik.

    NİHAT NİKEREL - SEYFO DAYI

    Kurtlar Vadisi'nin sempatik dayısıydı Seyfo Dayı. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Nihat Nikerel 2009 yılında kalp krizi sonrası hayata veda etmişti. Erken ölümü sevenlerini üzmüştü. Maden suyunun en büyük tüketicisi kendisiydi.

    HALDUN BOYSAN - TOMBALACI MEHMET

    Ani bir ölüm oldu Haldun Boysan'ın vefatı. 2020'de dizi için gittiği Nevşehir'de ani bir kalp krizi sonrası hayata veda etti. Bizlere de Tombalacı Mehmet ve onlarca karakter miras kaldı.

        TARIK ÜNLÜOĞLU - TESTERE NECMİ

        Kurtlar Vadisi'nin en gaddar ismi Testere Necmi'ydi. Gözünü kırpmadan adam öldürebilirdi. Karakterin unutulmaz olmasında Tarık Ünlüoğlu'nun katkısı büyüktü. Usta oyuncuyu 2019 yılında akciğer kanserinden kaybettik.

        BAYKAL SARAN - HÜSREV AĞA

        Vadi'nin bir başka ağır karakteriyse Hüsrev Ağa'ydı. Baykal Saran diziden ayrıldıktan birkaç sene sonra, 2006'da hayata gözlerini kapatmıştı.

        SÖNMEZ ATASOY - HALİL İBRAHİM KAPAR

        Konsey'den kalan son kişi Halil İbrahim Kapar'dı. Kurtlar Vadisi'nin dışında Kurtlar Vadisi: Pusu'da da yer almıştı. 2011 yılında kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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        Haberler Magazin Hem çok sevildiler hem ailemizden biri oldular! İşte Kurtlar Vadisi'nin aramızdan ayrılan efsane isimleri
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