4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? sorularının yanıtları günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Milyonlarca dizi ve program izleyicileri bu akşam yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı,Destan ve Güldür Güldür'ün yeni bölümünü ekranlarda göremeyince konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İzleyicilere üzen haber geldi! O dizi ve programlar bu hatfa yayınmayacak. Peki ama neden?
4 OCAK SALI BUGÜN DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI?
4 Ocak Salı günü Masumlar Apartmanı, Destan ve Güldür Güldür programının yeni bölümü yayınlanmayacak.
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm 11 Ocak Salı günü yayınlanacak. Yılbaşı dolayısıyla diziler bir sonraki haftaya ertelendi.
DESTAN YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?
ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Destan'ın yeni bölümü 11 Ocak 2022 Salı günü yayınlanacak. Bu akşam dizinin özel bölümü izleyicilerle buluşacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet