4 Ocak Salı Bugün diziler yayınlanmayacak mı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Destan yeni bölüm bu hafta neden yok? sorularının yanıtları günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Milyonlarca dizi ve program izleyicileri bu akşam yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı,Destan ve Güldür Güldür'ün yeni bölümünü ekranlarda göremeyince konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İzleyicilere üzen haber geldi! O dizi ve programlar bu hatfa yayınmayacak. Peki ama neden?