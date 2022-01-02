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    • Magazin
    • 02.01.2022 15:09
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    • 02.01.2022 15:09
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    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ünlü olmuşlardı şimdi gidiyorlar! Sonları feci olacak iki karakter de ölerek Adana'ya veda ediyor

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan kimler geldi kimler geçti. Sevilen dizide başroller dahil bir çok ünlü oyuncu diziye veda etti ama hiçbiri unutulmadı. Özellikle Bir Zamanlar Çukurova ile ünlenen oyuncular izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu ancak şimdi gidiyorlar. Diziden peş peşe ayrılık haberleri geldi. İşte kadrodan ayrılan ve ayrılacak olan o isimler... Hayranları çok üzülecek!

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova’da ünlü olmuşlardı şimdi gidiyorlar!

    Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, başrollerinde ise Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan'nın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılıklar devam ediyor. İzleyiciler ilk kez Vahide Perçin'in gidişiyle sarsılmıştı. Ardından Murat Ünalmış'ın elvedası herkesi derinden üzmüştü. Şimdi de Bir Zamanlar Çukurova ile tanınan o oyuncuların vedası konuşuluyor. Bu kez giden isim onlar oldu.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN GİDEN GİDENE

    ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini toplayan Bir Zamanlar Çukurova'da kadro yenilenmeye devam ediyor. Öncelikle diziden ayrılanları konuşalım...

    Dizide Hünkar rolünü canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin gidişiyle kadroda dağılmalar başladı. Uğur Güneş, Murat Ünalmış derken Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık da gitti.

    Yerlerine yeni oyuncular gelse de dizinin ilk gününden beri sevilen karakterlere hayat veren isimlerin yaprak dökümleri devam ediyor.

    DİZİNİN BAŞINDAN BERİ KADRODAYDI, ŞİMDİ GİDİYOR!

    Hande Soral, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu da diziden ayrılan isimlerdi ama onlar kadroya sonradan dahil olmuşlardı. Bu kez Bir Zamanlar Çukurova'ya büyük emek veren iki kadın oyuncu diziye veda ediyor.

    Selin Genç, ilk kez izleyicinin Bir Zamanlar Çukurova ile tanıdığı genç bir oyuncu. Daha ilk ekran deneyiminde büyük bir hayran kitlesi edindi ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenildi. Önü açık bir isim. Selin Genç, dizide Gülten karakterine hayat vermekte. Gülten ile birlikte diziye bir başka ismin daha vedası söz konusu.

        SELİN YENİNCİ DİZİDEN AYRILDI MI?

        Bu isim ise yine dizinin ilk günlerinden beri sevilen bir karaktere hayat veren Selin Yeninci. Başarılı oyunculuğu ile Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra çok daha fazla kişi tarafından tanındı. Performansı ile büyük beğeni toplayan Selin Yeninci de iddiaya göre diziden ayrılıyor.

        4. sezonuyla ekranda olan Bir Zamanlar Çukurova'dan Gülten ve Saniye karakterlerinin ayrılacak olması, dizinin izleyenlerini üzecek. Üstelik iki karakterin diziye ölerek veda edeceği de iddia edilenler arasında.

        Önümüzdeki günlerde bu iki isme veda edeceğiz ama iki başarılı oyuncuyu çok daha başarılı işlerde göreceğimiz şimdiden belli.
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