Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ünlü olmuşlardı şimdi gidiyorlar! Sonları feci olacak iki karakter de ölerek Adana'ya veda ediyor

DİZİNİN BAŞINDAN BERİ KADRODAYDI, ŞİMDİ GİDİYOR!

Hande Soral, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu da diziden ayrılan isimlerdi ama onlar kadroya sonradan dahil olmuşlardı. Bu kez Bir Zamanlar Çukurova'ya büyük emek veren iki kadın oyuncu diziye veda ediyor.

Selin Genç, ilk kez izleyicinin Bir Zamanlar Çukurova ile tanıdığı genç bir oyuncu. Daha ilk ekran deneyiminde büyük bir hayran kitlesi edindi ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenildi. Önü açık bir isim. Selin Genç, dizide Gülten karakterine hayat vermekte. Gülten ile birlikte diziye bir başka ismin daha vedası söz konusu.