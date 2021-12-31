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    • Magazin
    • 31.12.2021 12:11
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    • 31.12.2021 12:11
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    Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ne iş yapıyor?

    O Ses Türkiye yılbaşı özel programına bu akşam ünlü akını yaşanıyor. Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Berfu-Eser Yenenler, Merve Dizdar, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz ve Zeynep Avcı 31 Aralık Cuma O Ses Türkiye'nin konukları olacak. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ne iş yapıyor?

    takvim.com.tr
    Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

    Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ne iş yapıyor? soruları gündemde yer alıyor. Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında O Ses Türkiye yılbaşı özel programı hazırladı. Programın konukları arasında Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor. Programın izleyicileri Sakallıoğlu ve eşi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Yasemin Sakallıoğlu'nun biyografisi...

    YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Yasemin Sakallıoğlu 19 Mayıs 1988 İstanbul doğumldur. 33 yaşındaki Sakallıoğlu aslen Rizelidir. 3 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen oyuncunun çocukluğu Rize'de geçti. 6 yaşından sonra İstanbul'a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.

    Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, ardından oyunculuğa adım attı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Sakallıoğlu, ilerleyen süreçte Zengo filmi ve Jet Sosyete dizisindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

    YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ BURAK YIRTAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

    Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve BurakYırtar ile evlendi.

    Hakkında pek fazla detay bulunmayan Burak Yırtar, Elazığ doğumlu ve mesleği yönetmenliktir. Anadolu Üniversitesi mezunudur. Yırtar, "Vay Başıma Gelenler", "Babam ve Ailesi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.
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    Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ne iş yapıyor?
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