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    • Magazin
    • 31.12.2021 15:09
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    • 31.12.2021 15:09
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    Survivor Nisa'dan acı haber Survivor 2022'ye gitmesi beklenirken nabız bitti! Nisa Bölükbaşı cephesi böyle duyurdu All-Star...

    Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Survivor All-Star 2022'ye katılacağı açıklanan Nisa Bölükbaşı'dan kara haber geldi. Survivor'a günler kala Nisa Bölükbaşı sakatlandı. İşte haberin detayları...

    Survivor Nisa’dan acı haber

    Survivor Nisa'dan acı haber Survivor 2022'ye gitmesi beklenirken nabız bitti! Nisa Bölükbaşı cephesi böyle duyurdu All-Star... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Survivor 2022 All-Star'a gideceği açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın uzun süredir sesi çıkmıyordu. Acı gerçek bu paylaşımla ortaya çıktı.

    Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.

    Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

        Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

        Nisa Bölükbaşı'nın adı şu günlerde bir başka Survivor'ın eski şampiyonlarından olan, Survivor 2022'de de boy gösterecek Ogeday Girişken'le anılıyor.

        Hatta Nisa ve Ogeday Survivor hazırlıklarını birlikte yürütüyordu. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın bir anda sesi soluğu kesildi ve herkes nedeni merak eder oldu. Sonunda da Nisa Bölükbaşı sessizliğini bozdu.

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            Haberler Magazin Survivor Nisa'dan acı haber Survivor 2022'ye gitmesi beklenirken nabız bitti! Nisa Bölükbaşı cephesi böyle duyurdu All-Star...
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