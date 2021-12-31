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    • Magazin
    • 31.12.2021 12:00
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    • 31.12.2021 12:00
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    Ozan Akbaba kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan mesleği ne, ne iş yapıyor? Çiftin çocukları...

    O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında ünlü oyuncu Ozan Akbaba yer alıyor. Akbaba bu akşam TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye adlı programın bu akşamki konuğu. Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan kimdir? Buket Arıkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Ozan Akbaba'nın çocuğu var mı? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    Ozan Akbaba kimdir, hangi dizilerde oynadı?

    31 Aralık 2021 Cuma TV 8 ekranlarında O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yayınlanacak. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı programa Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Berfu-Eser Yenenler, Merve Dizdar, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz ve Zeynep Avcı katılacak. Haberimizde Ozan Akbaba hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan kimdir? Buket Arıkan ne iş yapıyor?

    OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olan Akbaba 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir yandan da film müzikleri de yapmaktadır. 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Son olarak da 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

    OZAN AKBABA DİZİLERİ

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - (İlyas Çakırbeyli)

    Güldür Güldür (Şenol)

    Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

    Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

    Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

    Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

    Kavak Yelleri - 2007

    Kırık Kanatlar - 2005

        OZAN AKBABA'NIN EŞİ BUKET ARIKAN KİMDİR?

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğan Ozan Akbaba meslek olarak uygulayıcı yapımcı yada yapımcı olarak hayatına devam etmektedir. Geçmişte bir çok film şirketinde çalışan Buket Arıkan Akbaba, son olarak MGX Film şirketinde çalışmaktadır ve bu film şirketi "Virtual Production" Türkçesi ile "Sanal Prodüksiyon" olarak bilinen farklı mekanlarda çekilmesi gereken sahnelerin, tek bir ortamda sanal bir mekana yüksek çözünürlüklü görüntülerin yerleştirilmesi ile çekilebilme imkanı tanıyan bir sistem ve Türkiye'de bir ilk olarak 2021 yılında hayata geçen bir film şirketidir.

        Buket Arıkan Akbaba özel hayatında ise EDHO'nun İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba ile evlidir ve bu evliliklerinden bir erkek çocuğu vardır. Ozan Akbaba ile Buket Arıkan 2012 yılında bir korku filminin gösteriminde tanıştı. Bu tanışma sonrası ilişki ilerliyor, 23 Haziran 2017 tarihinde nişanlanan çift, arayı çok uzatmadan 1 Temmuz 2017 yılında evleniyor. Tarihler 13 Temmuz 2018 yılını gösterdiğinde ise adını Ozan Ali koydukları erkek evlatlarına kavuşuyorlar.

        Buket Arıkan Filmografisi – Filmleri ve Dizileri

        2021 – Zoraki Misafir
        2021 – Prens
        2018 – Bal Kaymak (Film) – Uygulayıcı Yapımcı
        2017 – Delibal (Film)
        2015 – Analar ve Anneler (Dizi)
        2014 – O Hayat Benim (Dizi)
        2013 – Behzat Ç.: Ankara Yanıyor (Film) (Fida Film – Basın ve Halkla İlişkiler)
        2009 – Ezel (Dizi)
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        Haberler Magazin Ozan Akbaba kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan mesleği ne, ne iş yapıyor? Çiftin çocukları...
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