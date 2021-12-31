Ozan Akbaba kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan mesleği ne, ne iş yapıyor? Çiftin çocukları...

31 Aralık 2021 Cuma TV 8 ekranlarında O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yayınlanacak. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı programa Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Berfu-Eser Yenenler, Merve Dizdar, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz ve Zeynep Avcı katılacak. Haberimizde Ozan Akbaba hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba eşi Buket Arıkan kimdir? Buket Arıkan ne iş yapıyor?
OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olan Akbaba 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir yandan da film müzikleri de yapmaktadır. 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Son olarak da 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
OZAN AKBABA DİZİLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - (İlyas Çakırbeyli)
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005