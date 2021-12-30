Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor?

Müzisyen Deha Bilimlier hakkında Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Bir pöportajında ''Evlisiniz değil mi?'' sorusuna ''Evet, üç de çocuğum var. Hatta bence bütün sanatçıların evli olması gerek. Ben evli olmasaydım ne olurdu? Sahne sonunda birileriyle program yapmak zorunda kalırdım. Ama ailen olduğunda mekandan çıkar çıkmaz evine gidiyorsun. Bir düzenin var. Düzeni olan şarkıcıların da bu piyasadaki ömrü uzuyor.'' yanıtı vermişti. Magazin programında Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kimdir?
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.
DEHA BİLİMLİER'İN EŞİ ASLI BİLİMLİER KİMDİR?
Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.
Deha Bilimlier geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında eşinin boşanma avukatı olduğunu söylemişti.
DEHA BİLİMLİER VE GÜLŞAH SARAÇOĞLU YASAK AŞK MI YAŞIYOR?
TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa magazin programında Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu hakkında 'yasak aşk' iddiaları ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde üst sıralarda yerini aldı.