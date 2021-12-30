Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor?

Müzisyen Deha Bilimlier hakkında Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Bir pöportajında ''Evlisiniz değil mi?'' sorusuna ''Evet, üç de çocuğum var. Hatta bence bütün sanatçıların evli olması gerek. Ben evli olmasaydım ne olurdu? Sahne sonunda birileriyle program yapmak zorunda kalırdım. Ama ailen olduğunda mekandan çıkar çıkmaz evine gidiyorsun. Bir düzenin var. Düzeni olan şarkıcıların da bu piyasadaki ömrü uzuyor.'' yanıtı vermişti. Magazin programında Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kimdir?