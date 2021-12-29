Sadakatsiz Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı? Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Alp Akar kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Alp Akar'ın yeni bölümde hastaneye kaldırılması üzerine diziden ayrılacak iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisinde Asya ile Volkan'ın oğlunu oynayan Alp Akar (Ali) diziye veda mı edecek merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Ali diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Ali öldü mü? Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler!
ALİ ÖLECEK Mİ?
Sadakatsiz dizisinde Asya ile Volkan'ın oğlu olan Ali'nin kaza geçirdiği fragmanla izleyici karşısına çıktı. Asya'nın Aras ile olan ilişkisine ne pahasına olursa olsun karşı çıkan Ali, yeni bölümde kaza geçirerek hastaneye kaldırılıyor. Anne ve babasının gözyaşları içinde kaldığı fragmanın sonunda kalbinin durduğu sahne dikkat çekti. Ancak Ali'nin ölerek diziden ayrılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ali'nin dizideki akıbeti bu akşam yayımlanacak bölümde netlik kazanacak.
ALP AKAR KİMDİR?
Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar, 2006 doğumlu. Canım Ailem dizisi ile ekran hayatına başlayan Akar birçok dizide rol almıştır.