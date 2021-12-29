Reklam güzeli ilk kez Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapacak! Oya İloğulları bavulunu hazırladı Sivrihisar’a geliyor

GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ YÜZ!

Gönül Dağı'na yeni bir isim katıldı.

Daha önce reklam filmlerinde rol alan ve müzikle de ilgili olan Oya İloğulları fenomen diziye 'yörük kızı Elvan' rolüyle giriş yapacak.

22 yaşında Anadolu Üniversitesi öğrencisi ilk kez bir dizide oyunculuk deneyimi elde edecek.

Sosyal medyada 2.218 takipçi sayısı bulunan genç oyuncunun yeni bölümlerde fırtınalar estireceği konuşuluyor.

OYA İLOĞULLARI KİMDİR?

Oya İloğulları 1999 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde oyunculuk eğitimleri alan Oya İloğulları sektöre reklam filmlerinde yer alarak girmiş ve ekran ışığı ile çok beğenilmiştir.

İlk kez Gönül Dağı dizisi ile oyunculuk deneyimi yaşayacak olan Oya İloğulları Köprü film tarafından keşfedilen genç bir yetenektir. Gönül Dağı yönetmeni Yahya Samancı'dan da deneme çekimlerinde tam not almıştır.