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    • Magazin
    • 29.12.2021 14:05
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    • 29.12.2021 14:05
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    Ne isimlerini ne de repliklerini hiç kimse unutmadı! İşte Kurtlar Vadisi'yle akıllara kazınan 10 karakter!

    2003 yılında izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi dizisinde neredeyse oynamayan oyuncu kalmadı. Birçok efsane ismi kadrosunda ağırlayan Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok isim karakter kalplere mührünü vurdu. 13 yıl boyunca macerasını sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio, Muro ve Kurtlar Vadisi Vatan filmleri gişe rekorları kırdı. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. Sizler için dizinin en başından sonuna Kurtlar Vadisi'ne damgasını vuran isimleri bir araya getirdik.

    takvim.com.tr
    İşte Kurtlar Vadisi’yle akıllara kazınan 10 karakter!

    Ne isimlerini ne de repliklerini hiç kimse unutmadı! 15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Bakın Kurtlar Vadisi'nden kimler gelmiş geçmiş. İşte Kurtlar Vadisi'yle akıllara kazınan 10 karakter!

    Polat Alemdar (Necati Şaşmaz)

    Mehmet Karahanlı (Zafer Engin)

    Laz Ziya (İstemi Betil)

        Kılıç (Atilla Olgaç)

        İskender Büyük (Musa Uzunlar)

        Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır)

            Abdülhey (Kenan Çoban)

            Aslan Akbey (Selçuk Yöntem)

            Seyfo Dayı (Nihat Nikerel)
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                Haberler Magazin Ne isimlerini ne de repliklerini hiç kimse unutmadı! İşte Kurtlar Vadisi'yle akıllara kazınan 10 karakter!
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