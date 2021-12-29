Çukur'un efsanesi Üç Kuruş'a gelecek iddiaları yalan çıktı! O günler artık mazide kalacak. Show TV ekranlarına dikkat çeken bir giriş yapan olan Üç Kuruş dizisinin kadrosundaki oyuncular kısa sürede tüm dikkatleri üzerinde topladı. Üç Kuruş'un aynı kanal ve aynı saatte yayınlanması olması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları sık sık yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bazı isimler de rol alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde heyecan arttı.
HERKES ONU BEKLİYORDU...
Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.
OYUNCULARI
Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer gibi isimler yer alıyor.
Ayrıca Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.