Arka Sokaklar'dan kafaları karıştıran paylaşım! Önce n'oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı. 15 sezonluk macerasında pek ismi dahil eden Arka Sokaklar'da sezon başı kemik kadroda yer alan birçok isim vedasıyla dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım izleyicileri şok etti. Yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım seyirciyi şok ederken altına ""14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" notunun eklendiği görüldü. Böylece Rıza Baba ölüyor iddiaları yalan çıktı.

PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.