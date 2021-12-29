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    • Magazin
    • 29.12.2021 13:07
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    • 29.12.2021 13:08
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    Arka Sokaklar'dan kafaları karıştıran paylaşım! Önce n'oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı

    Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımı seyircileri şok etti. 15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da pek çok ayrılığa şahit olduk. Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Paylaşımın hemen altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" ibaresiyle kafa karışıklığı sona ermiş oldu.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’dan kafaları karıştıran paylaşım! Önce n’oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı

    Arka Sokaklar'dan kafaları karıştıran paylaşım! Önce n'oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı. 15 sezonluk macerasında pek ismi dahil eden Arka Sokaklar'da sezon başı kemik kadroda yer alan birçok isim vedasıyla dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım izleyicileri şok etti. Yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım seyirciyi şok ederken altına ""14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" notunun eklendiği görüldü. Böylece Rıza Baba ölüyor iddiaları yalan çıktı.

    PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

    15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.

    Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

    BAŞTA HERKES ŞAŞIRDI...

    Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi.

        ANCAK GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!

        Ancak gerçek ortaya çıktı. Paylaşımın hemen altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" ibaresiyle kafa karışıklığı sona ermiş oldu.

        ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI

        Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.

        Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

            ZAFER ERGİN'DEN AÇIKLAMA

            Zafer Ergin, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldüğü etkinlikte dizi hakkında önemli açıklamalar yaptı ve ayrılık iddialarıyla ilgili soruları cevapladı.

            Zafer Ergin çıkan ayrılık iddiaları hakkında "Yani diziyi yarıladık. Ömrümüz yettikçe devam edeceğiz .Bütün dizinin adına geldim. Çünkü onlar çalışıyorlar, biz kazanıyoruz." dedi.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'dan kafaları karıştıran paylaşım! Önce n'oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı
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