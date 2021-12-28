Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor! Survivor'ın etkisiz elemanı Sabriye Şengül'den estetik şov... Survivor'da hafızalara kazınan isimlerden biri Sabriye Şengül. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da sivri çıkışlarıyla adından bolca söz ettirdi. Özellikle bir Yunan yarışmacıya aşık olmasıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül şimdilerde Survivor'dan gelen şöhretin ve estetik mucizesinin ekmeğini yiyor. İşte Sabriye Şengül'ün son hali.