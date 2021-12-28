Şahide Türe öldü mü, yaşıyor mu? Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşında, evli mi?

"BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ ANNEANNEM VERDİ"

2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir." demişti.