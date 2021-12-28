YouTuber torunu Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan Şahide Türe'den acı haber geldi. Berkcan Güven'in babası Burhan Güven sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Şahide Türe hakkında kötü haberi duyurdu. Şahide Türe öldü mü, yaşıyor mu? Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşında, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.
ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe hayatını kaybetti.
"EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU"
Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerini kullandı.
Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.
"BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ ANNEANNEM VERDİ"
2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir." demişti.