Kardeşlerim'de seyirciyi kahreden iki ayrılık sonrası bomba iddia! Gözde Türker diziye veda mı ediyor soruları kulislerde sık sık yankılanır oldu. Kasım ayında Kardeşlerim'de yaşanan çifter ayrılık moral bozdu. 2 sezondur atv ekranlarında macerasını devam ettiren Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü milyonlar izleniyor. Çok yakın bir zamanda Kadir karakterinin kaza neticesinde ölmesi herkesi şok etti ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha olmuştu. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını adeta duyurmuştu. Vedaların beraberinde Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'e katılıyor.

2 VEDA YAŞANMIŞTI

Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Dizinin 29. bölümünde Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.