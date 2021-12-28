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    • Magazin
    • 28.12.2021 13:32
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    • 28.12.2021 13:32
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    Kardeşlerim'de seyirciyi kahreden iki ayrılık sonrası bomba iddia! Gözde Türker diziye veda mı ediyor?

    Sıcak sahneleriyle iç ısıtan ve gününün en sevilen yapımlarından olan Kardeşlerim'de geçen ay 2 oyuncu ayrılmış ve yerine yeni isimler katılmıştı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olduğunda bu hadise resmen kalpleri dağlamıştı. Diziden Kadir'i canlandıran Halit Özgür Sarı'nın vedası şok ederken bir isim daha diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziye veda etmişti. Projeye dahil olan isimlerden birisi de Elif Uslusoy oldu. Elif Uslusoy dizide Canan karakterini canlandırmaya başladı. Son olarak kulislerde ortaya atılan bir ayrılık iddiası ise seyirciyi ok edecek.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim’de seyirciyi kahreden iki ayrılık sonrası bomba iddia! Gözde Türker diziye veda mı ediyor?

    Kardeşlerim'de seyirciyi kahreden iki ayrılık sonrası bomba iddia! Gözde Türker diziye veda mı ediyor soruları kulislerde sık sık yankılanır oldu. Kasım ayında Kardeşlerim'de yaşanan çifter ayrılık moral bozdu. 2 sezondur atv ekranlarında macerasını devam ettiren Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü milyonlar izleniyor. Çok yakın bir zamanda Kadir karakterinin kaza neticesinde ölmesi herkesi şok etti ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha olmuştu. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını adeta duyurmuştu. Vedaların beraberinde Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'e katılıyor.

    2 VEDA YAŞANMIŞTI

    Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Dizinin 29. bölümünde Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.

    Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha yaşanmıştı. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen açıklamıştı.

    Yeni sezona bomba gibi giren diziye bir oyuncunun daha veda edeceği konuşuluyor. Harika karakterini canlandıran Gözde Türker'in veda edeceği iddia edilse de böyle bir açıklama gelmediğini belirtelim.

        Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Güzel oyuncu Elif Uslusoy Canan karakteriyle Kardeşlerim'de izleyici karşısına çıkmaya başladı.

        GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü yanısıra İstanbul Ünv. Devlet konservatuarı yarı zamanlı Müzikal Bölümü mezunudur.1.70 boyunda olan Gözde Türker, 9 yaşında Bursa'da tiyatro eğitimine başladı.

        12 yaşında hocalarıyla beraber Uludağ Stüdyo Oyuncuları'nda çocuk oyuncu olarak çalışmaya başladı. Arsız Kumpanya'nın kurucu üyelerinden olan Gözde Türker, Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini yaptığı ''Faust'' adlı oyunda Gretchen rolünü oynadı.

            2017 yılında İst. Devlet Tiyatrosuna sözleşmeli oyuncu olarak girdi. Şu an ''Kardeşlerim'' dizisinde canlandırdığı ''Harika'' karakteri ile profesyonel oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Oyunculuk dışında müzikle de ilgilenen oyuncu, piyano çalabilmektedir. Kendisi profesyonel dansçı olup, Arjantin Tango eğitmenidir.
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