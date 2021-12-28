Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor! Miss Turkey güzelinden sonra o da geldi. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dizide son olarak 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırmaya başlamıştı. Cem Kurtoğlu, dizinin geçen hafta yayınlanan 45. bölümünde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle kadroya dahil oldu. Elif ise babasını görünce şok geçirdi. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 46. bölüm tarihi sevenleri tarafından merak ediliyor. Ancak yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak.

ELİF HEMŞİRENİN BABASI OLARAK GELDİ

Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.