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    • Magazin
    • 28.12.2021 11:23
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    • 28.12.2021 11:23
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    Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor! Miss Turkey güzelinden sonra o da geldi

    Son olarak 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakteriyle kadroya dahil olduğu Gönül Dağı'ndan bomba bir transfer haberi var. Diziye Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi geçen hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle cumartesi günü izleyicilerini ağırladı. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın arasındaki buzları eritmesi herkesi mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nın yeni transferi kadroya katıldı!

    Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor! Miss Turkey güzelinden sonra o da geldi. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dizide son olarak 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırmaya başlamıştı. Cem Kurtoğlu, dizinin geçen hafta yayınlanan 45. bölümünde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle kadroya dahil oldu. Elif ise babasını görünce şok geçirdi. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 46. bölüm tarihi sevenleri tarafından merak ediliyor. Ancak yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak.

    ELİF HEMŞİRENİN BABASI OLARAK GELDİ

    Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.

    BU SEZON KADROYA KATILAN OYUNCULAR

    İzzet Altınmeşe
    Buse Orcan
    Halil İbrahim Kalaycıoğlu
    Cemil Şahin

    Ufkum Kalaoğlu
    Burak Haktanır
    Serkan Kuru
    Sevilay Gültekin
    Cem Kurtoğlu

        AYRILAN İSİMLER

        Cemre Melis Çınar
        Utku Ateş

        BUSE ORCAN KİMDİR?

        Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine hayat verecek olan 19 yaşındaki Buse Orcan 19 Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

        Güzel oyuncu Best Model Of Turkey 2018 Türkiye 2. olurken 2019 yılında da derece almıştır. Buse Orcan 1,77 boyundadır.

            CEM KURTOĞLU KİMDİR?

            Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur. Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştı
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