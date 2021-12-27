Survivor Poyraz'ı platin sarı saçlarıyla görenleri gözleri Berdan Mardini'yi aradı! Son hali akıllara zarar Yiğit Poyraz... Survivor 2021'de final koltuğuna İsmail Balaban'la birlikte oturan Yiğit Alp Poyraz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren. Yakışıklı yarışmacı bir süre önce sevgilisiyle magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Şimdi de yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını boyatan Yiğit Alp Poyraz'ın son hali ise Berdan Mardini'ye benzetildi.