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    • Magazin
    • 27.12.2021 12:59
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    • 27.12.2021 12:59
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    Survivor Poyraz'ı platin sarı saçlarıyla görenleri gözleri Berdan Mardini'yi aradı! Son hali akıllara zarar Yiğit Poyraz...

    TV 8'de yayınlanan Survivor'da bu sezon en çok konuşulan isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz geliyordu. Yarışmanın başından bu yana iddiasını ortaya koyan, kadınların sevgilisi haline gelen Poyraz beklendiği gibi de final gördü ama şampiyonluk göremedi. Yarışmada da yarışma sonrasında da adı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk dedikodularına karışan Yiğit Alp Poyraz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. İmaj değişikliğine giden Yiğit Alp Poyraz'ın platin sarı yeni imajı görenleri şoke etti. İşte Yiğit Alp Poyraz'ın son hali.

    Son hali akıllara zarar Yiğit Poyraz...

    Survivor Poyraz'ı platin sarı saçlarıyla görenleri gözleri Berdan Mardini'yi aradı! Son hali akıllara zarar Yiğit Poyraz... Survivor 2021'de final koltuğuna İsmail Balaban'la birlikte oturan Yiğit Alp Poyraz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren. Yakışıklı yarışmacı bir süre önce sevgilisiyle magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Şimdi de yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını boyatan Yiğit Alp Poyraz'ın son hali ise Berdan Mardini'ye benzetildi.

    Survivor 2021 finalinde, İsmail Balaban'ın şampiyon olmasıyla ikincilik koltuğuna oturan Yiğit Poyraz, son haliyle şaşırttı.

    Sosyal medya kullanıcıları, Yiğit Poyraz'ın yeni imajına ''Berdan Mardini sandım'' ve ''Berdan Mardini'nin öz oğlu'' gibi yorumlarda bulundu.

        Ünlü şarkıcı Berdan Mardini de geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmişti. Sosyal medyada dalga konusu olan Mardini, yeni imajıyla Özcan Deniz'e benzetilmişti.

        Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapayım dedim" notunu düşmüştü.

        İŞTE YENİ İMAJI...

        Öte yandan Survivor 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, adı pek çok kişiyle aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz'ın, aradığı aşkı Selin Tuncali'de bulduğu öne sürülmüştü.

            Aşk dedikoduları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

            Sosyal medyaya damga vuran bu iddia sonrası ikili, konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

            Tuncali, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dövme yaptırmaya gitmiş, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Tunceli, Yiğit Poyraz'ı paylaştığı videosuna ''SelPoy yazdırmak zorunda değilsin'' yorumunu yapmıştı.
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            Haberler Magazin Survivor Poyraz'ı platin sarı saçlarıyla görenleri gözleri Berdan Mardini'yi aradı! Son hali akıllara zarar Yiğit Poyraz...
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