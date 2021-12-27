Seyircinin dilinden düşmeyen Çukurova'da ölen ölene! Gaffur hem eşini hem de kardeşini kaybedecek. 4. sezona bomba bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova'da sezon başında 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. İki ünlü oyuncunun projeye ne zaman veda edeceği merak edilirken gözler bu hafta yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

İKİ AYRILIK DAHA!

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.