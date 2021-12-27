Olanları aklı havsalası almıyor! Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı: En sonunda bunu da yapacak!

Fenomen dizi Kardeşlerim'de heyecan yine doruklara çıktı ve Tolga'nın yaptıkları etrafındaki herkesi şok etmeye devam etti. Okuldun hemen ardından yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir ilerleme yaşandı. Bölümün ekranlarda bitmesinin hemen ardından ilk fragman yayınlandı. Her hafta genelde iki fragmanı yayınlanan dizinin yeni fragmanı heyecanla bekleniyor. Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanının da çok kısa zamanda atv ekranlarında olacak.

"SABIR VAZGEÇMEK DEĞİL, UMUDU YARINA ERTELEMEKTİR."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.