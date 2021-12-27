Karanlık mazisinden kurtulamadı! Teşkilat 29. bölüm fragmanı: Güvendiği dağlara kar yağdıracak!

Karanlık mazisinden kurtulamadı! Teşkilat 29. bölüm fragmanında güvendiği dağlara kar yağdıracak. 28. bölümüyle dün sevenlerini ağırlayan Teşkilat dizisinde ardı ardına bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekip bir yandan saldırıları engellemek için uğraşırken öte yandan da düşmanlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Son bölümde ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenledi. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Teşkilat 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllarda yerini aldı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ELÇİ'NİN GELİŞİYLE DENGELER DEĞİŞİYOR

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?