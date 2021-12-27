Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak! Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi televizyonu açan şok olacak

Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak! Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi bu hafta da yok. Kanal D'nin çok sevilen yapımları içinde yer alan ve 14 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki mühim haber geldi. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve kuşkusuz ki bir tanesi izleyiciyi son derece üzecek. Dizinin mühim isimlerinden olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının net bir dille yalanlanması herkesi sevindirdi. Fakat geçen hafta yayınlanması beklenilen 15. bölümün iptal edilmesi, bu hafta da yayınlanmayacağının duyurulması ve Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurması izleyicileri üzdü.

PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.