Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu! İzleyicilere kötü haber: Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat...

Yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. 2022'ye artık sayılı günler kaldı. Kanalların da yayın akışları değişmeye başladı. Her yıl yılbaşına özel eğlence formatlı programlar yayınlanıyor. Seyircilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmak isteyen kanal sahipleri ekranlarında birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Ancak yılbaşı özel programlar nedeniyle her hafta yayınlanan dizilere de bu haftalık ara verilecek. Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu. O diziler kaldırılacak yerine yılbaşı formatlı programlar gelecek. İşte yapılan değişikliklerin detayları...
YILBAŞINDA O DİZİLERİN YAYINLANMASINI BEKLEMEYİN!
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 1 Ocak'ta yayınlanmayacak. ATV'nin reyting rekortmeni dizisine sadece 1 haftalık kısa bir ara verilecek.
GÖNÜL DAĞI İZLEYİCİLERİ DİKKAT!
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı da bu cumartesi günü yayınlanmayacak.
TEŞKİLAT'A KISA BİR ARA!
Yine TRT 1'in ilgi ile takip edilen Teşkilat dizisi 2 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü yayınlanmayacak.
YARGI DİZİSİNİ BU HAFTA UNUTUN!
Son olarak Kanal D ekranlarında boy gösteren Yargı dizisi de Pazar akşamı olmayacak. Sadece bu haftalık yayından kaldırılan diziler yerine yılbaşı formatlı programlar yayınlanacak.