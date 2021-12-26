Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu! İzleyicilere kötü haber: Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat...

Yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. 2022'ye artık sayılı günler kaldı. Kanalların da yayın akışları değişmeye başladı. Her yıl yılbaşına özel eğlence formatlı programlar yayınlanıyor. Seyircilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmak isteyen kanal sahipleri ekranlarında birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Ancak yılbaşı özel programlar nedeniyle her hafta yayınlanan dizilere de bu haftalık ara verilecek. Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu. O diziler kaldırılacak yerine yılbaşı formatlı programlar gelecek. İşte yapılan değişikliklerin detayları...