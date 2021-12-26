Seray Sever hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aralarında 10 yaş bulunan Seray Sever ve eşinin ikiz bebek bekledikleri iddiaları magazin gündeminde büyük ses getirdi ve ikilinin hayatlarına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Seray Sever gerçekten hamile mi, eşi kim? İşte yanıtı...
SERAY SEVER HAMİLE Mİ, KİMİNLE EVLİ?
Seray Sever 2018 yılının Nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. İddialara göre güzel isim 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.
SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.
Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.
2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.
2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.