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    • Magazin
    • 26.12.2021 16:19
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    • 26.12.2021 16:24
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    Seray Sever hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

    Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrasında Seray Sever hamile mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hem dizi ve filmlerde oynayan hem de pek çok programın sunuculuğunu üstlenen en son TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Seray Sever özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Hamile olduğu iddia edilen ismin hayatına dair bilgiler ve haberin doğru olup olmadığı merak edildi. Peki Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Gerçekten bebek bekliyor mu? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Seray Sever hamile mi?

    Seray Sever hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aralarında 10 yaş bulunan Seray Sever ve eşinin ikiz bebek bekledikleri iddiaları magazin gündeminde büyük ses getirdi ve ikilinin hayatlarına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Seray Sever gerçekten hamile mi, eşi kim? İşte yanıtı...

    SERAY SEVER HAMİLE Mİ, KİMİNLE EVLİ?

    Seray Sever 2018 yılının Nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. İddialara göre güzel isim 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

    SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

    Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

    2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

    2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

        SERAY SEVER'İN YER ALDIĞI DİZİLER

        Güldüren Cazibe (1998)
        Köstebek (1999)
        Dadı (2000)
        Evdeki Hesap (2000)
        Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)
        Ev Hali (2002)
        Kurtlar Vadisi (2003)
        Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
        Çocuklar Ne Olacak (2004)
        Tatil Aşkları (2004)
        Ünlüler Çiftliği (2005)
        AB'nin Yolları Taştan (2005)
        Erkeksen Seyret (2006)
        Yalancı Romantik (2009)
        Sıkı Dostlar (2009)
        +18 (2011)
        Küçük Hesaplar (2012)

        YER ALDIĞI FİLMLER

        O Şimdi Asker (2002)
        Banyo (2005)
        Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)
        Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)
        Manda Yuvası (2015)[1]
        Yer aldığı reklam filmleri
        Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)
        Electroworld (Viral reklam) (2011)
        Yer aldığı tiyatro oyunları
        Dolunay Katili (2002)
        Sevgili Karım (2004)

        SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

        Popstop (TRT) (1990)
        Sabah Şekerleri (Atv) (1996)
        ATV'de Pazar (Atv) 1996)
        Seç Bakalım (Atv) (1998)
        Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)
        Aşk Olsun (Atv) (2002)
        Kripton (Show TV) (2002)
        Popstar (Kanal D) (2004)
        Turkstar (Kanal D) (2004)
        Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)
        Stüdyo 4 (Star TV) (2006)
        Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)
        Sabahın Körü (Atv) (2007)
        Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)
        Gel Konuşalım (2019)
        Doya Doya Moda (2020-)
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        Haberler Magazin Seray Sever hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?
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