Seray Sever hamile mi? Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.