Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi! Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde

Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı, önümüzdeki haftalarda Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Çekimleri yavaş yavaş tamamlananan dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizide kimler var kimler! Çukur'ta ünlenen Kubilay Aka geçtiğimiz sezon Camtavanlar dizisinde başrol oynamıştı ancak düşük reyting kurbanı olmuştu. Dizinin erken final yapmasının ardından Aka bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise Canan Ergüder ile oynama şansı yakaladı. Kanseri yenmeyi başaran Ergüder ile başka kimler kadroda yer alıyor. İşte detaylar...
CANAN ERGÜDER PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR!
Başarılı oyuncu Canan Ergüder, bilindiği üzere bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.
Menajerimi Ara dizisinden de tedavi olacağı için ayrılmıştı. Ergüder'i uzun bir aradan sonra 'Oğlum' dizisinde göreceğiz.
Dizide Ergüder'in yanı sıra Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar, Kubilay Aka, Songün Öden'in de olacağı konuşuluyor.
OCAK AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Aka dizide Zeynep rolüne hayat veren Songül Öden'in kardeşini canlandıracak.