Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.12.2021 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 13:45
    ABONE OL

    Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi! Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde

    Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Oğlum' dizisinin oyuncu kadrosu bir bir açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder bu yeni dizide rol alacak. Ergüder'e Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Timur Acar, Serhat Teoman gibi isimler eşlik edecek. Canan Ergüder meme kanserine yakalandıktan sonra rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sektöre bomba gibi giriş yapan ünlü oyuncu Oğlum dizisine renk katacak. İşte detaylar...

    Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi!

    Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı, önümüzdeki haftalarda Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Çekimleri yavaş yavaş tamamlananan dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizide kimler var kimler! Çukur'ta ünlenen Kubilay Aka geçtiğimiz sezon Camtavanlar dizisinde başrol oynamıştı ancak düşük reyting kurbanı olmuştu. Dizinin erken final yapmasının ardından Aka bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise Canan Ergüder ile oynama şansı yakaladı. Kanseri yenmeyi başaran Ergüder ile başka kimler kadroda yer alıyor. İşte detaylar...

    CANAN ERGÜDER PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR!

    Başarılı oyuncu Canan Ergüder, bilindiği üzere bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.

    Menajerimi Ara dizisinden de tedavi olacağı için ayrılmıştı. Ergüder'i uzun bir aradan sonra 'Oğlum' dizisinde göreceğiz.

    Dizide Ergüder'in yanı sıra Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar, Kubilay Aka, Songün Öden'in de olacağı konuşuluyor.

    OCAK AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

    Aka dizide Zeynep rolüne hayat veren Songül Öden'in kardeşini canlandıracak.

        İki küçük çocuğun başından geçen üzücü olayların büyük bir dram havasında anlatılacağı Oğlum dizisinin Ocak ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

        BİR UMUT HİKAYESİ...

        Canan Ergüder, "Hiçbir bilgi veremiyorum, yasak. Gerçekten bilgi veremiyorum. Sadece bir umut hikayesi onu söyleyebiliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum" açıklamasında bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        25 maddede ekonomide Türkiye Modeli
        Haberler Magazin Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi! Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde
            SON DAKİKA