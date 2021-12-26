Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi! Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde

Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı, önümüzdeki haftalarda Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Çekimleri yavaş yavaş tamamlananan dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizide kimler var kimler! Çukur'ta ünlenen Kubilay Aka geçtiğimiz sezon Camtavanlar dizisinde başrol oynamıştı ancak düşük reyting kurbanı olmuştu. Dizinin erken final yapmasının ardından Aka bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise Canan Ergüder ile oynama şansı yakaladı. Kanseri yenmeyi başaran Ergüder ile başka kimler kadroda yer alıyor. İşte detaylar...