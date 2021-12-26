Gelinim Mutfakta'ya büyük şok herkes çıkarıldı! Karar verildi yarışmacılar dahil herkes şaştı kaldı

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

NURSEL ERGİN EŞİ KİM?

Nursel Ergin, 2016 yılından beri Murat Akyer ile evlidir.