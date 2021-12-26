Gelinim Mutfakta'ya büyük şok herkes çıkarıldı! Karar verildi yarışmacılar dahil herkes şaştı kaldı

Gelinim Mutfakta'ya büyük şok herkes çıkarıldı! Songül Karlı, Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek, Demet Akalın gibi isimlerin sunuculuk yaptığı fenomen programda sonunda tüm sunucular gitti yerine Nursel Ergin geldi. Ergin hali hazırda zaten geçtiğimiz haftalarda programda 1 haftalığına sunuculuk üstlenmişti. Yeniden programa gelmesi herkeste şaşkınlık yarattı.
SONGÜL KARLI GELECEKTİ!
Bilindiği üzere Gelinim Mutfakta'da her hafta farklı ünlü bir isim programın sunuculuğunu yapıyor. Ancak format değişikliğinde eskiye gidildiği yeniden sabit bir sunucu programda olacağı iddi edilmişti. O sunucunun da Songul Karlı olacağı konuşuluyordu. Öyle ki bu hafta Karlı'nın programa geleceği söyleniyordu.
TERS KÖŞE!
Gelinim Mutfakta 831. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda geçmiş haftalarda sunuculuk yapan Nursel Ergin'i görenler şaştı kaldı. Ergin, ''Yeniden Gelinim Mutfakta'da sizlerleyim'' dedi.