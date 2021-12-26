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    • Magazin
    • 26.12.2021 15:23
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    • 26.12.2021 15:26
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    Gelinim Mutfakta'ya büyük şok herkes çıkarıldı! Karar verildi yarışmacılar dahil herkes şaştı kaldı

    Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da izleyiciler şok üstüne şok yaşıyor. Sunucuda bir türlü karar kılamayan program bu hafta yine değişikliğe gitti. Bir süre sabit sunucuyla devam edilen Gelinim Mutfakta'da format değiştirilmiş ve her hafta farklı bir ismin sunuculuk yapmasına karar verilmişti. Ardından yeniden sabit sunucuya geçilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak yine karar değiştirildi. Yeni haftada Nursel Ergin yeniden sunuculuk yapacak.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’ya büyük şok herkes çıkarıldı!

    Gelinim Mutfakta'ya büyük şok herkes çıkarıldı! Songül Karlı, Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek, Demet Akalın gibi isimlerin sunuculuk yaptığı fenomen programda sonunda tüm sunucular gitti yerine Nursel Ergin geldi. Ergin hali hazırda zaten geçtiğimiz haftalarda programda 1 haftalığına sunuculuk üstlenmişti. Yeniden programa gelmesi herkeste şaşkınlık yarattı.

    SONGÜL KARLI GELECEKTİ!

    Bilindiği üzere Gelinim Mutfakta'da her hafta farklı ünlü bir isim programın sunuculuğunu yapıyor. Ancak format değişikliğinde eskiye gidildiği yeniden sabit bir sunucu programda olacağı iddi edilmişti. O sunucunun da Songul Karlı olacağı konuşuluyordu. Öyle ki bu hafta Karlı'nın programa geleceği söyleniyordu.

    TERS KÖŞE!

    Gelinim Mutfakta 831. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda geçmiş haftalarda sunuculuk yapan Nursel Ergin'i görenler şaştı kaldı. Ergin, ''Yeniden Gelinim Mutfakta'da sizlerleyim'' dedi.

        AYNI FORMATA DEVAM!

        Programda şuanki formatın devam edeceği öğrenildi. Diğer haftalarda hangi isimlerin sunuculuk yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

        Gelin hep birlikte Nursel Ergin'in biyografisine bakalım...

        NURSEL ERGİN KİMDİR?

        Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.

        İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

        NURSEL ERGİN EŞİ KİM?

        Nursel Ergin, 2016 yılından beri Murat Akyer ile evlidir.
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