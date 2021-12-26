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    • Magazin
    • 26.12.2021 18:12
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    • 26.12.2021 18:54
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    Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? 26 Aralık Kanal D yayın akışı!

    26 Aralık 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Yargı dizisi izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Yargı dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni merak edildi. Yapımcı tarafından yapılan açıklama sonrası Yargı dizisinin hangi sebeple yayınlanmadığı belli oldu. Peki, Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? İşte 26 Aralık Kanal D yayın akışı!

    takvim.com.tr
    yargı yeni bölüm ne zaman

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her hafta Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyordu. Yeni bölümün bugün yayınlanması beklenirken ekranlara gelmemesi üzerine izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki; Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? İşte 26 Aralık Kanal D yayın akışı!

    26 ARALIK PAZAR BUGÜN YARGI DİZİSİ NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI?

    Bu hafta 15.bölümüyle sıkı takipçilerin ağırlamaya hazırlanırken Yargı dizisinin yayın akışında son anda bir değişiklik yapılması ve beraberinde ise yapımcısının 2 haftalığına ekrana vereceğini duyurması kafalarda soru işareti bıraktırdı. İzleyici kitlesi Yargı dizisinin yayın tarihinin neden ertelendiğini ve merakla bekledikleri yeni bölümünün ise ne zaman başlayacağına yönelik sorgulamalarını gerçekleştirmeye koyuldu.

    Avukatlık mesleğini icra eden ve her ne pahasına olursa olsun gerçeklerin peşine düşen Ceylin rolüyle hayran kitlesinin genişleten Pınar Deniz'in Covid-19 salgınına yakalanması Yargı dizisinin çekimlerinin iptal edilmesine neden oldu.

    Yargı 15. bölüm fragmanı yayınlandı

        Yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başarılı oyuncu evinde karantinaya girerken, Yargı'nın yapımcısının ise sosyal medya platformu aracılığıyla 9 Ocak tarihinde macerasına kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.

        Bu da demek oluyor ki, 26 Aralık Pazar ve 2 Ocak Pazar tarihinde izlenme rekorları kıran Yargı dizisi Kanal D ekranlarında olmayacak.

        İşte o açıklama;
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        Haberler Magazin Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? 26 Aralık Kanal D yayın akışı!
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