Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? 26 Aralık Kanal D yayın akışı!

26 ARALIK PAZAR BUGÜN YARGI DİZİSİ NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI?

Bu hafta 15.bölümüyle sıkı takipçilerin ağırlamaya hazırlanırken Yargı dizisinin yayın akışında son anda bir değişiklik yapılması ve beraberinde ise yapımcısının 2 haftalığına ekrana vereceğini duyurması kafalarda soru işareti bıraktırdı. İzleyici kitlesi Yargı dizisinin yayın tarihinin neden ertelendiğini ve merakla bekledikleri yeni bölümünün ise ne zaman başlayacağına yönelik sorgulamalarını gerçekleştirmeye koyuldu.