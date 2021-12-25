Yargı dizisinden bir keyiflendirecek iki de kahredecek haber geldi! Apar topar yayın akışından çıkarıldı!

Yargı dizisinden bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi! Apar topar yayın akışından çıkarıldı. Kanal D'nin çok sevilen yapımları içerisinde yer alan ve 15 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki önemli haber geldi. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve şüphesiz ki bir tanesi izleyiciyi son derece üzecek. Dizinin önemli isimlerinden olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının kesin bir dille yalanlanması herkesi sevindirdi. Ancak bu hafta yayınlanması beklenen 15. bölümün iptal edilmesi ve Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurması izleyicileri kahretti.

PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.