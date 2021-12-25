Rica değil emirdir bilesin! Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Kudretine asla gölge düşürmeyecek

Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler heyecanın dozajını iyice artırırken yayınlanan 77. bölüm 1. fragmanında Osman Bey'in düşmanlarına karşı harekete geçtiği görülüyor. Bilindiği üzere Selçuklu veziriyle saf tutan Gündüz Bey Kayı postuna oturdu. Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi. Osman Bey planını adım adım uygulamaya koyarak Vezir Alemşah'a büyük bir darbe vurmaya devam etti. İlk fragmanın ardından Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı için heyecan arşa çıktı.
TEKFUR KOSSES, OSMAN BEY'E YARDIM ETTİ
Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı. Kumral Abdal'ın ziyaretiyle gerçekleri öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'le görüşmeyi kabul etti. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi.
Ağabeyini karşısında görünce çok sinirlenen Mari "Nikola'nın avuçlarına bırakıp öldürmeye çalıştığın Mari! Şimdi mi aklına geldi kardeşin olduğum?" diyerek tepki gösterdi. Osman Bey'in "Düşmanımız birdir" sözleri üzerine Tekfur Kosses "Ne gerekiyorsa Osman Bey! O ikisine cehennemi yaşatmak için sizinle birlik olmaya hazırım!" dedi.
Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi.
Osman Bey "Bizi kaybedersen, kimsen kalmaz Kosses! Bu topraklarda yalnız olmak kurt sofrasında yem olmaktır" diyerek tekfuru uyardı. Kosses ise "Ben ne avım! Ne avcı! Ne kurt ne yem! Yaptığı hataları düzeltip, kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamım" demekle yetindi.