Rica değil emirdir bilesin! Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Kudretine asla gölge düşürmeyecek

Konur Alp ve askerlerinin ilk saldırısını savuşturan Osman Bey ve alpleri çoğunlukla silahsız olmalarına rağmen cesurca savaştı. Turgut Bey ve alplerinin de gayreti ile kavganın seyri değişti. Konur Alp'i bire birde yakalayan Osman Bey, ona üstünlük sağladı ve hançerini omzuna saplayıp "Bu cirit için" dedi. Ardından Osman Bey, "Bu da tüm alpler için" deyip Konur Alp'i bir tokatla yere serdi.