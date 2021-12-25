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    • Magazin
    • 25.12.2021 18:56
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    • 25.12.2021 19:04
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    Peş peşe transferler yapan Gönül Dağı'nda yeni karakter müjdesi var! Hemşerinin babası olarak geliyor

    Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor. Dİziye Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi bu hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın geçen haftaki bölümde birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katılıyor. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirecek.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda yeni karakter müjdesi var!

    Peş peşe transferler yapan Gönül Dağı'nda yeni karakter müjdesi var! Hemşerinin babası olarak geliyor. Bu hafta 45. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Elif hemşirenin babasının gelmesiyle birlikte buzların eriyip erimeyeceği merak ediliyor. Geçen haftaki bölümde Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, dizinin bu hafta yayınlanan 45. bölümünde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle katılıyor. Elif babasını görünce şok geçirecek. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 45. bölümüyle 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    ELİF HEMŞİRENİN BABASI GELİYOR

    Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katılıyor. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirecek.

    BU SEZON KADROYA KATILAN OYUNCULAR

    İzzet Altınmeşe
    Buse Orcan
    Halil İbrahim Kalaycıoğlu
    Cemil Şahin
    Ufkum Kalaoğlu
    Burak Haktanır
    Serkan Kuru
    Sevilay Gültekin

    AYRILAN İSİMLER

    Cemre Melis Çınar
    Utku Ateş

        VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYACAK

        SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

        Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır.

        Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

            Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?"
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            Haberler Magazin Peş peşe transferler yapan Gönül Dağı'nda yeni karakter müjdesi var! Hemşerinin babası olarak geliyor
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