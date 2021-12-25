Peş peşe transferler yapan Gönül Dağı'nda yeni karakter müjdesi var! Hemşerinin babası olarak geliyor. Bu hafta 45. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Elif hemşirenin babasının gelmesiyle birlikte buzların eriyip erimeyeceği merak ediliyor. Geçen haftaki bölümde Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, dizinin bu hafta yayınlanan 45. bölümünde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle katılıyor. Elif babasını görünce şok geçirecek. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 45. bölümüyle 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
ELİF HEMŞİRENİN BABASI GELİYOR
Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katılıyor. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirecek.
BU SEZON KADROYA KATILAN OYUNCULAR
İzzet Altınmeşe
Buse Orcan
Halil İbrahim Kalaycıoğlu
Cemil Şahin
Ufkum Kalaoğlu
Burak Haktanır
Serkan Kuru
Sevilay Gültekin
AYRILAN İSİMLER
Cemre Melis Çınar
Utku Ateş