Fena köpürdü ipleri koparıyor! Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Artık rahat yüzü görmeyecek

Fena köpürdü ipleri koparıyor! Gönül Dağı 46. bölüm fragmanında artık rahat yüzü görmeyecek. Son bölümde Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştı. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardı. SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurdu. Bölüm sonrası Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı yayınlandı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler.