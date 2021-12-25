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    • Magazin
    • 25.12.2021 19:47
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    • 25.12.2021 19:47
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    Deli Yürek, Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde geldi! atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek

    atv ekranlarında Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimleri dahil eden dizinin yapımcısı Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi projelerin yapımcılığını da üstlenen Osman Sınav. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken yeni katılacak isimler dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.

    takvim.com.tr
    atv’de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek

    Deli Yürek, Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde geldi! atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler devam ediyor. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yeni isimler katılacak.

    ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

    Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        YALNIZ KURT YENİ TANITIMI İLE İLGİ TOPLADI

        Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. Cihan Ünal'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı.

        Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

            Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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            Haberler Magazin Deli Yürek, Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde geldi! atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek
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