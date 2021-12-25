Deli Yürek, Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde geldi! atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler devam ediyor. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yeni isimler katılacak.





ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.