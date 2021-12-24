Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan isim hangisi oldu? Her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 15 bin TL'nin sahibi oldu. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada el lezzetlerini sergilemeye çalışan yarışmacılar toplamda ne kadar puan aldı? Gergin dakikaların da bir an bile eksik olmadığı yarışmadan bu haftanın puan durumu nasıl şekillendi? İşte yaşananlar…
24 ARALIK CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?
Birinci henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Gizem:
Mesut:
Aras:
Melek:
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.
Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.