Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.12.2021 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 15:38
    ABONE OL

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim hangisi oldu?

    Yine heyecan dolu bir haftanın finali geldi çattı televizyon izleyicileri Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve başarılı sunucu Zuhal Topal’ın sunuculuğu ile ilgiyle izlenen fenomen yarışmada yine birbirinden iddialı, yetenekli 4 yarışmacı mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın puanlamasında sıralama nasıl oldu, en yüksek puanı alarak ödül kazanan yarışmacı kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan isim hangisi oldu? Her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 15 bin TL'nin sahibi oldu. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada el lezzetlerini sergilemeye çalışan yarışmacılar toplamda ne kadar puan aldı? Gergin dakikaların da bir an bile eksik olmadığı yarışmadan bu haftanın puan durumu nasıl şekillendi? İşte yaşananlar…

    24 ARALIK CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

    Birinci henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Gizem:

    Mesut:

    Aras:

    Melek:

    YEMEKTEYİZ HAKKINDA

    Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

    Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİMDİR?

        Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi. Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi Film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır. Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış Magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na Demirtaş’tan adaylık golü
        Haberler Magazin Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim hangisi oldu?
            SON DAKİKA