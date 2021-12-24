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    • Magazin
    • 24.12.2021 21:06
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    • 24.12.2021 21:06
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    Vefat haberi Kardeşlerim'i yıkıp geçen Halit Özgür Sarı yeni adresi Yalnız Kurt'ta şovunu yapacak

    Kardeşlerim'de geçtiğimiz ay yaşanan 2 vedadan hemen ardından seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı. Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İki ismin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor. Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim’in yıldız ismi Yalnız Kurt kadrosunda!

    Vefat haberi Kardeşlerim'i yıkıp geçen Halit Özgür Sarı yeni adresi Yalnız Kurt'ta şovunu yapacak. atv ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizide son olarak Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından yeni bir projeyle anlaştığı iddia edildi. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında yer alıyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Kardeşlerim'de geçtiğimiz ay yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.

    Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

    İki ismin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor.

        Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

        HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

        Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.
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