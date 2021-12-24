Vefat haberi Kardeşlerim'i yıkıp geçen Halit Özgür Sarı yeni adresi Yalnız Kurt'ta şovunu yapacak. atv ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizide son olarak Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından yeni bir projeyle anlaştığı iddia edildi. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında yer alıyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Kardeşlerim'de geçtiğimiz ay yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.