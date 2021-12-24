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    • Magazin
    • 24.12.2021 22:39
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    • 24.12.2021 22:39
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    Kırmızı Oda'nın yerinde artık yeller esiyor! Aynı güne öyle bir rakibi geliyor ki namı şimdiden yayıldı

    Kırmızı Oda'da reytinglerde kan kaybetmeye devam ediyor. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla ekranlarda yerini alıyor. Ancak şunu belirtelim ki bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 17 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer aldı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendiriliyor. Üstelik cuma gününe öyle bir dizi geliyor ki rakiplerini şaşırtacak. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin çok yakında cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt için geri sayım başladı!

    Kırmızı Oda'nın yerinde artık yeller esiyor! Aynı güne öyle bir rakibi geliyor ki namı şimdiden yayıldı. 17 Aralık Cuma yani geçen hafta cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerinde yaşanan peş peşe düşüşlerin ardından final kararının gündeme gelmesi izleyicileri üzdü. Üstelik Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin cuma akşamları izleyici karşısında olması bekleniyor. Eğer bu ihtimal de gerçekleşirse Kırmızı Oda'nın reytinglerdeki işi daha da zorlaşacak.

    ÖYLE BİR RAKİP GELİYOR Kİ...

    Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        FİNAL Mİ YAPACAK?

        Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.

        Bu kötü sonuçların hemen ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde kulaktan kulağa gezinmeye başladı.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'nın yerinde artık yeller esiyor! Aynı güne öyle bir rakibi geliyor ki namı şimdiden yayıldı
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