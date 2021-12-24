Kırmızı Oda'nın yerinde artık yeller esiyor! Aynı güne öyle bir rakibi geliyor ki namı şimdiden yayıldı. 17 Aralık Cuma yani geçen hafta cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerinde yaşanan peş peşe düşüşlerin ardından final kararının gündeme gelmesi izleyicileri üzdü. Üstelik Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin cuma akşamları izleyici karşısında olması bekleniyor. Eğer bu ihtimal de gerçekleşirse Kırmızı Oda'nın reytinglerdeki işi daha da zorlaşacak.

ÖYLE BİR RAKİP GELİYOR Kİ...

Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.